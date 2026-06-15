Ученый объяснил, почему шаровая молния не всегда смертельна

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Шаровая молния может как убить человека, так и только ранить — все зависит от величины ее заряда и температуры, поэтому исход встречи с ней не всегда смертелен, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.