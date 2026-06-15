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Замглавы МИД Алимов рассказал о ссоре Украины и США в ООН

В феврале на спецсессии Генассамблеи ООН украинская сторона и её западные спонсоры вступили в конфликт с США из-за поправок к резолюции по украинскому кризису, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

В феврале на спецсессии Генассамблеи ООН украинская сторона и её западные спонсоры вступили в конфликт с США из-за поправок к резолюции по украинскому кризису, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Об этом Алимов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, инцидент произошёл в феврале 2026 года на спецсессии Генассамблеи, посвящённой конфликту на Украине.

Дипломат подчеркнул, что украинцы и их западные союзники вступили в разногласия с США.

«Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», — сказал он.

Алимов добавил, что одна из поправок предусматривала исключение формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.

Ранее Соединённые Штаты не присоединились к заявлению киевского режима, которое во вторник зачитал постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.

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