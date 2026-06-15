Об этом Алимов рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, инцидент произошёл в феврале 2026 года на спецсессии Генассамблеи, посвящённой конфликту на Украине.
Дипломат подчеркнул, что украинцы и их западные союзники вступили в разногласия с США.
«Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», — сказал он.
Алимов добавил, что одна из поправок предусматривала исключение формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.
Ранее Соединённые Штаты не присоединились к заявлению киевского режима, которое во вторник зачитал постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.