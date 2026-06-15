«Я так думаю, речь идёт о том, что накануне разгрома ВСУ, когда станет понятно, что разгром уже окончателен и неизбежен, рассматривается вариант заменить украинскую армию как раз польской и литовской армиями, а также французским иностранным легионом. Польские и литовские военные уже давно воюют на территории Украины в составе ВСУ, так что ничего нового для них нет — просто речь идёт о расширении масштаба участия, чтобы воевать уже не на стороне киевского режима, а за него», — пояснил Перенджиев.