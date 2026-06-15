Натовский кабан лезет в капкан: эксперт объяснил, как Россия раздавит врага

С 16 по 26 июня Польша, Литва и Франция проведут совместные военные маневры «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора — в непосредственной близости от границ Беларуси и Калининградской области. Официально заявленная цель — синхронизация действий союзников. Однако, по мнению экспертов, подлинный замысел учений далёк от декларируемого. В эксклюзивном интервью aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев вскрыл финансовую подоплёку, сценарий замены ВСУ и заложенную в самом названии учений провокацию.
Схватка за ресурсы и статус внутри НАТО.
По оценке Перенджиева, состав участников маневров не случаен — за ним стоит ожесточённая борьба за лидерство и денежные потоки внутри альянса.
«Внутри НАТО сейчас идёт борьба за распределение финансовых потоков. Франция всегда была впереди по их освоению. Вспомним, как Макрон в течение двух лет практически ежедневно говорил о направлении французских солдат на Украину и формировании общеевропейского корпуса, о том, что Франция должна стать центром сосредоточения всех ресурсов НАТО. По-видимому, его номер тогда не прошёл, и он решил сблизиться с самыми русофобскими европейскими государствами — Литвой и Польшей», — заявил эксперт.
Таким образом, констатировал собеседник издания, Париж стремится вернуть себе статус главного выгодополучателя в альянсе, сделав ставку на самых радикально настроенных союзников по восточному флангу.
Замена ВСУ на польско-литовский контингент.
Вторым ключевым мотивом учений политолог считает отработку прямого ввода войск НАТО на Украину под видом прокси-сил — на случай окончательного разгрома ВСУ.
«Я так думаю, речь идёт о том, что накануне разгрома ВСУ, когда станет понятно, что разгром уже окончателен и неизбежен, рассматривается вариант заменить украинскую армию как раз польской и литовской армиями, а также французским иностранным легионом. Польские и литовские военные уже давно воюют на территории Украины в составе ВСУ, так что ничего нового для них нет — просто речь идёт о расширении масштаба участия, чтобы воевать уже не на стороне киевского режима, а за него», — пояснил Перенджиев.
Отдельное внимание военно-политическая элита Франции, по словам эксперта, уделяет реваншистским настроениям за потерю влияния в бывших африканских колониях. Стремление отомстить России за выдавливание Парижа из Африки добавляет маневрам личной мотивации.
Провокация НАТО зашита уже в названии учений «Отважный кабан».
«Обычно на охоту идут на кабана, даже на самого отважного. Получается, что в самом названии скрыта провокация: они будут устраивать эти маневрирования, и это в большей степени привлекает нас, Россию и Беларусь, как будто предлагая начать охоту на этого самого отважного кабана», — подчеркнул Перенджиев.
И это при том, что действия европейских членов альянса расходятся с официальными заявлениями командования НАТО: «Казалось бы, командующий войсками НАТО в Европе заявил, что Россия не ищет войны с НАТО. Однако складывается ощущение, что сами натовские страны заинтересованы в поддержании мифа о российской угрозе и накаляют страсти».
Ответ Москвы будет жестким.
В ответ на провокационные маневры российская армия может провести собственные командно-штабные учения и наглядно продемонстрировать уязвимость Сувалкского коридора.
«Наблюдать за учениями российские военные будут в любом случае, и вполне возможно проведут командно-штабные игры как в Калининградской области, так и на территории Беларуси, и в северо-западной части России, чтобы показать решимость по отражению любых агрессивных действий, напомнить о возможностях России по взятию под контроль Сувалкского коридора и разгрому находящихся там войск противника», — отметил Перенджиев.
Изучая программу маневров, эксперт также обратил внимание на системную слабость подготовки войск альянса — полное игнорирование фактора беспилотных летательных систем, ставших основным видом боевых действий.
«Складывается впечатление, что они готовятся к предыдущей войне. У них не наблюдается учёта ударов беспилотниками. Это значит, они будут разгромлены в разы быстрее. Мы просто посмотрим, насколько быстро с помощью БПЛА, артиллерии и ракетных систем выведем из строя всю их военную технику», — заявил политолог.
Такая самоуверенность противника, по его словам, играет на руку России. Чем больше учений НАТО проводит вдоль границ, тем прозрачнее становятся их тактика и компетенции.
«Эти букашки-таракашки — мы их раздавим одной левой», — резюмировал Перенджиев, добавив, что любые демонстративные манёвры лишь помогают лучше понять, как громить потенциального агрессора в случае реального столкновения.