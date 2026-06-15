Спикер заксобрания Приморья пообещал поддержку Чугуевскому молокозаводу

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко посетил Чугуевский молокозавод и пообещал необходимую поддержку для развития предприятия, сообщает региональный парламент.
Волошко и глава Чугуевского муниципального округа Иван Щенев посетили Чугуевский молокозавод «Усадьба». Предприятие уже более 25 лет производит натуральную фермерскую молочную продукцию из сырья с собственной фермы в селе Цветковка, а также с фермерских хозяйств Приморского края.
«Сегодня мы убедились, что Чугуевский молокозавод — это современное, динамично развивающееся предприятие. Здесь производят качественную, натуральную продукцию из приморского молока, которая пользуется заслуженным спросом у жителей края. Это не просто завод — это десятки рабочих мест. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку для дальнейшего развития предприятия: будь то модернизация производства или расширение линейки продуктов. Уверен, что у завода большое будущее», — приводятся в сообщении слова Волошко.
Сегодня предприятие производит 40 наименований продукции, не содержащей растительных жиров, в том числе сливочное масло и адыгейский сыр. В апреле запущена линия мороженого в вафельном стаканчике и рожке.
На заводе работают 62 человека. Технологический процесс практически полностью автоматизирован. Молоко проходит оценку качества в лабораторных условия, контроль по физико-химическим, микробиологическим показателям безопасности. Завод поставляет свою продукцию в магазины Приморского края и Хабаровска.