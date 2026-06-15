Спикер заксобрания Приморья пообещал поддержку Чугуевскому молокозаводу

«Сегодня мы убедились, что Чугуевский молокозавод — это современное, динамично развивающееся предприятие. Здесь производят качественную, натуральную продукцию из приморского молока, которая пользуется заслуженным спросом у жителей края. Это не просто завод — это десятки рабочих мест. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку для дальнейшего развития предприятия: будь то модернизация производства или расширение линейки продуктов. Уверен, что у завода большое будущее», — приводятся в сообщении слова Волошко.