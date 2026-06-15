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В Белом доме опровергли сообщения о разморозке $12 млрд Ирана

Представители администрации президента США назвали недостоверной информацию иранских СМИ о якобы готовности Вашингтона разблокировать $12 млрд замороженных иранских средств до начала переговорного процесса. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам американского чиновника, подобные сообщения являются «манипуляцией общественным мнением».

«Это полностью не соответствует действительности. Это сделка по принципу “плати за результат”, и замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договорённости с Ираном, включая снятие морской блокады и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Подписание соглашения, по имеющимся данным, ожидается 19 июня в Швейцарии, после чего стороны планируют 60-дневные переговоры по оставшимся вопросам.

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