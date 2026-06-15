Турецкий политик объяснил, почему отдых в стране стал дорогим

Газета Dünya ранее сообщила, что стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь. По данным издания, некоторые популярные среди знаменитостей заведения обновили цены в евро перед стартом сезона. В ряде роскошных отелей вход на пляж достигает около 260 долларов с человека. Как отмечает издание, гамбургер в отдельных заведениях предлагается примерно за 48 долларов, лахмаджун — за 34 доллара, салат — за 48 долларов, а пицца — примерно за 45 долларов.