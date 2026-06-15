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Турецкий политик объяснил, почему отдых в стране стал дорогим

Топкурулу: турецкая политика высоких процентных ставок плохо влияет на туризм.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Проводимая в Турции политика высоких процентных ставок и относительно стабильного курса лиры негативно отражается на конкурентоспособности туристической отрасли, заявил РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

Газета Ekonomim ранее сообщала, что турецкий турсектор вступил в новый летний сезон под давлением высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижать рентабельность отрасли. Как заявлял РИА Новости туроператор из Бодрума, представитель турсектора Акын Боке, отдых в Турции постепенно становится дорогим удовольствием для российских туристов.

«Из-за удерживаемого под давлением валютного курса Турция становится более дорогим туристическим направлением по сравнению с другими странами. Эта политика негативно влияет на такие отрасли, как промышленность и туризм», — сказал Топкурулу.

По его словам, реализуемую с 2023 года экономическую модель можно охарактеризовать формулой «высокие ставки — низкий курс». По мнению политика, власти таким образом стремятся привлечь в страну иностранный капитал, прежде всего из крупных финансовых центров.

Топкурулу считает, что подобный подход оказывает дополнительное давление на реальный сектор экономики. Он отметил, что, несмотря на уникальные природные и исторические преимущества Турции как туристического направления, страна переживает непростой период как в экономике в целом, так и в туристической отрасли.

«Турция обладает особым туристическим потенциалом благодаря морю, солнцу и богатому историческому наследию. Однако, несмотря на все эти преимущества, из-за проводимой экономической политики страна переживает трудные времена как в экономике, так и в туризме», — заявил заместитель председателя партии.

При этом Топкурулу выразил уверенность в том, что нынешний экономический курс не будет долгосрочным. По его словам, турецкое общество не готово мириться с политикой, которая, как он считает, ведет к росту безработицы и бедности.

Газета Dünya ранее сообщила, что стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь. По данным издания, некоторые популярные среди знаменитостей заведения обновили цены в евро перед стартом сезона. В ряде роскошных отелей вход на пляж достигает около 260 долларов с человека. Как отмечает издание, гамбургер в отдельных заведениях предлагается примерно за 48 долларов, лахмаджун — за 34 доллара, салат — за 48 долларов, а пицца — примерно за 45 долларов.

По оценкам представителей отрасли, турецкое направление остается одним из самых востребованных среди россиян, однако дальнейшая динамика спроса во многом будет зависеть от ценовой политики отелей и общей экономической ситуации в стране.