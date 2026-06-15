Токаев поблагодарил Кошанова за добросовестную работу на посту председателя партии AMANAT

«Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации нашего государства, строительство Справедливого Казахстана на основе приоритета законности и общественного порядка. Глава государства выразил уверенность в продолжении активной и результативной деятельности партийцев-патриотов в составе партии “ӘДІЛЕТ” на благо нашей Родины», — говорится в сообщении.