Токаев поблагодарил Кошанова за добросовестную работу на посту председателя партии AMANAT

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Токаев поблагодарил экс-председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова за добросовестную, эффективную и полезную работу на этом посту, передает Акорда.
Также он выразил признательность всем членам партии, которая приняла решение присоединиться к новой партии «Адилет».
«Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации нашего государства, строительство Справедливого Казахстана на основе приоритета законности и общественного порядка. Глава государства выразил уверенность в продолжении активной и результативной деятельности партийцев-патриотов в составе партии “ӘДІЛЕТ” на благо нашей Родины», — говорится в сообщении.
Amanat — крупнейшая политическая партия Казахстана, до 2022 года называлась «Нур Отан». 14 июня участники очередного съезда новой казахстанской партии «Адилет» проголосовали за присоединение к их объединению крупнейшей партии республики «Аманат».
Политическая партия «Адилет» получила регистрацию в Минюсте 1 июня. Партию возглавил Айбек Дадебай — бывший руководитель администрации Токаева. Среди ключевых приоритетов партии обозначены укрепление принципов законности и правопорядка, развитие эффективных институтов, поддержка регионов, цифровизация, развитие человеческого капитала и формирование конкурентной экономики.
Выборы в новый однопалатный парламент в Казахстане запланированы на август 2026 года.