12 человек погибли в результате крушения самолета в США

В американском штате Миссури 14 июня разбился легкомоторный самолет Pacific Aerospace P750 авиакомпании Skydive Kansas City. Крушение произошло неподалеку от аэропорта города Батлер, в результате погибли 12 человек — пилот и 11 парашютистов. Об этом сообщает ABC News.