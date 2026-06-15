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Путин заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре не изменят ситуацию на поле боя

Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 14 июня, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 14 июня, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя, — сказал Ушаков.

Путин в воскресенье провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с 80-летием. Ушаков также добавил, что европейцы и украинский лидер Владимир Зеленский на саммите G7 попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт, передает РИА Новости.

Ранее российский лидер во время совещания с членами правительства, в очередной раз комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил, что противники не гнушаются терактами против невинных детей.

Украинские войска в ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по Старобельску. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенного в том же здании, находились около 80 студентов.

В результате атаки дронов ВСУ погиб 21 человек, многие получили ранения. После этого Министерство иностранных дел России пригрозило ударами по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве.

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