Путин заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре не изменят ситуацию на поле боя

Путин в воскресенье провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с 80-летием. Ушаков также добавил, что европейцы и украинский лидер Владимир Зеленский на саммите G7 попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт, передает РИА Новости.