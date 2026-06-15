Роскачество проверит онлайн-кинотеатры по ценам и проектам

Роскачество проведёт исследование российских онлайн-кинотеатров, оценив их по ценовым моделям, удобству подписки и наличию собственных проектов, сообщил глава организации Максим Протасов.
Об этом Протасов рассказал РИА Новости.
По его словам, в проверку войдёт широкий набор метрик и механик. Специалисты изучат качество сервисов, их удобство для пользователей, ценовую политику и наличие оригинального контента.
«По широкому набору метрик и механик мы проверим российские онлайн-кинотеатры», — сказал он.
Протасов уточнил, что завершить исследование планируется к осени.
Ранее в Сочи стартовал III Международный фестиваль «Евразия-Кинофест», организованный автономной некоммерческой организацией «Евразия». Церемония открытия состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе.