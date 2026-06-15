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Роскачество проверит онлайн-кинотеатры по ценам и проектам

Роскачество проведёт исследование российских онлайн-кинотеатров, оценив их по ценовым моделям, удобству подписки и наличию собственных проектов, сообщил глава организации Максим Протасов.

Роскачество проведёт исследование российских онлайн-кинотеатров, оценив их по ценовым моделям, удобству подписки и наличию собственных проектов, сообщил глава организации Максим Протасов.

Об этом Протасов рассказал РИА Новости.

По его словам, в проверку войдёт широкий набор метрик и механик. Специалисты изучат качество сервисов, их удобство для пользователей, ценовую политику и наличие оригинального контента.

«По широкому набору метрик и механик мы проверим российские онлайн-кинотеатры», — сказал он.

Протасов уточнил, что завершить исследование планируется к осени.

Ранее в Сочи стартовал III Международный фестиваль «Евразия-Кинофест», организованный автономной некоммерческой организацией «Евразия». Церемония открытия состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе.