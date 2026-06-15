Австралия и Новая Зеландия приветствовали соглашение США и Ирана

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности, прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана.