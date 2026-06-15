Австралия и Новая Зеландия приветствовали соглашение США и Ирана

СИДНЕЙ, 15 июня. /ТАСС/. Австралия и Новая Зеландия приветствовали соглашение между США и Ираном и выразили надежду на скорейшее восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив.
«Австралийское правительство приветствует соглашение между Соединенными Штатами и Ираном», — говорится в заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.
Глава правительства отметил, что предусмотренные договоренностями шаги по открытию Ормузского пролива и восстановлению свободы судоходства имеют важное значение для снижения давления на мировые энергетические рынки и экономику. «Восстановление работы этого жизненно важного торгового маршрута необходимо для нормализации ситуации на мировых энергетических рынках и в мировой экономике, в том числе в странах нашего региона», — указал Альбанезе.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал договоренность между США и Ираном «важным шагом к снижению напряженности и укреплению стабильности на Ближнем Востоке». «Нарушение судоходства через Ормузский пролив оказало серьезное влияние на экономику Новой Зеландии, и мы приветствуем шаги, которые позволят безопасно открыть этот жизненно важный морской маршрут», — заявил Питерс.
Австралийский премьер и глава новозеландского внешнеполитического ведомства также подчеркнули важность дальнейшего урегулирования ситуации дипломатическими средствами и призвали стороны использовать достигнутые договоренности для снижения напряженности в регионе.
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности, прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана.