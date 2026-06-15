Юрист Свечников: льготное автокредитование в 2026 году продолжает действовать

Государство компенсирует часть стоимости машины напрямую банку, и сумма уменьшает тело кредита либо первоначальный взнос, поэтому покупатель сразу платит меньше и переплачивает по процентам тоже меньше, напомнил в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников.
«Базовый дисконт на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания составляет 20%, для жителей Дальневосточного округа — 25%. На отечественный электромобиль или последовательный гибрид скидка доходит до 35%, но в пределах 925 тыс. рублей. Раненым участникам спецоперации, которым нужна машина с ручным управлением, дают до 40%. Требования к автомобилю жёсткие. Машина с ДВС должна стоить в пределах 2 млн рублей и набирать минимум 2500 баллов локализации, иначе она выпадает из программы», — добавил эксперт.
Отмечается, что базовую скидку получают медики и педагоги из государственных учреждений, участники СВО и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми из Дальневосточного округа.
«Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми из остальных регионов идут по отдельной семейной программе. От заёмщика требуется гражданство России, водительское удостоверение (кроме людей с инвалидностью) и отсутствие других автокредитов, оформленных в прошлом и текущем году», — отметил собеседник RT.
Программа рассчитана до 31 декабря и может быть приостановлена досрочно при исчерпании бюджетных средств, так что затягивать с заявкой рискованно, уточнил он.
«Досрочное погашение по закону о потребительском кредите проходит без штрафов, при этом полученную субсидию возвращать не нужно даже при раннем закрытии кредита», — заключил Свечников.
Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT рассказал, какие критерии необходимо соблюсти для получения ежегодной семейной выплаты.