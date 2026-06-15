Юрист Свечников: льготное автокредитование в 2026 году продолжает действовать

«Базовый дисконт на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания составляет 20%, для жителей Дальневосточного округа — 25%. На отечественный электромобиль или последовательный гибрид скидка доходит до 35%, но в пределах 925 тыс. рублей. Раненым участникам спецоперации, которым нужна машина с ручным управлением, дают до 40%. Требования к автомобилю жёсткие. Машина с ДВС должна стоить в пределах 2 млн рублей и набирать минимум 2500 баллов локализации, иначе она выпадает из программы», — добавил эксперт.