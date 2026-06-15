Лавров встретится с Лукашенко и проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Минск будет принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проведет переговоры с главой МИД республики Максимом Рыженковым.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры глав дипведомств пройдут в узком и расширенном форматах. Кроме того, планируется возложение венка к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
По словам дипломата, в ходе встреч будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня. «Ожидается традиционная сверка часов по вопросам внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений, различных международных организаций, а также при выстраивании отношений с третьими странами», — уточнила Захарова.
30 лет интеграции.
Особое внимание в ходе визита, подчеркнули на Смоленской площади, будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, повышению международного профиля этого объединения.
В МИД РФ напомнили, что в этом году отмечается 30-летие с момента запуска интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. 2 апреля 1996 года было образовано Сообщество России и Белоруссии, 2 апреля 1997 года — Союз Беларуси и России, а 8 декабря 1999 года — Союзное государство.
Это стало новым этапом в отношении двух стран, которые на данный момент характеризуются как «образец выстраивания равноправного и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества» и «ориентир для других интеграционных объединений на евразийском пространстве».
Противодействие коллективному Западу.
Россия и Белоруссия тесно координируют подходы и сообща отстаивают общие интересы на мировой арене, выступают с единых или близких позиций практически по всем международным проблемам. На фоне развязанной коллективным Западом санкционной войны обе страны предпринимают совместные шаги по противодействию незаконным рестрикциям и упрочению финансового и технологического суверенитета Союзного государства, развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов.
Дальнейшие действия в этом направлении, как сообщила Захарова, также будут обсуждаться в ходе визита Лаврова в Минск. «Будет рассмотрен ход реализации совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии “коллективного Запада”, а также формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», — пояснила она.
Помимо этого, будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов. «Министры обсудят практические аспекты российско-белорусских межмидовских контактов, взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии внешнеполитических ведомств двух стран. Она состоится в четвертом квартале текущего года в Белоруссии», — указала дипломат.