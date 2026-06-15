Лавров встретится с Лукашенко и проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

Дальнейшие действия в этом направлении, как сообщила Захарова, также будут обсуждаться в ходе визита Лаврова в Минск. «Будет рассмотрен ход реализации совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии “коллективного Запада”, а также формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», — пояснила она.