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В Москве в понедельник облачно, до +23 °C и кратковременный дождь

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и температура до +23 °C ожидаются в столице в понедельник, 15 июня.

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и температура до +23 °C ожидаются в столице в понедельник, 15 июня.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днём воздух в Москве прогреется до +21…+23 °C. Ночью столбики термометров могут опуститься до +13 °C.

Ветер южный, юго-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от +19 до +24 °C, а к ночи ожидается понижение до +13 °C.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается пасмурная и умеренно дождливая погода.