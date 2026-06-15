Оружейный рывок: экспорт Словакии вырос более чем в 20 раз

Экспорт вооружений и боеприпасов из Словакии к 2025 году достиг 2,39 млрд евро, увеличившись более чем в двадцать раз по сравнению с уровнем 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из открытых источников и статистику словацких властей.