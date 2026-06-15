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Оружейный рывок: экспорт Словакии вырос более чем в 20 раз

Экспорт вооружений и боеприпасов из Словакии к 2025 году достиг 2,39 млрд евро, увеличившись более чем в двадцать раз по сравнению с уровнем 2021 года.

Экспорт вооружений и боеприпасов из Словакии к 2025 году достиг 2,39 млрд евро, увеличившись более чем в двадцать раз по сравнению с уровнем 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из открытых источников и статистику словацких властей.

Согласно опубликованным сведениям, в 2021 году республика реализовала за рубежом оружие и боеприпасы на сумму 104,4 млн евро. В последующие годы объемы поставок стабильно росли.

Так, в 2022 году экспорт военной продукции составил 383,5 млн евро. По итогам 2023 года показатель увеличился до 535,7 млн евро, а в 2024 году превысил отметку в 1,14 млрд евро.

К 2025 году объем зарубежных поставок вооружений достиг 2,39 млрд евро, что стало самым высоким показателем за рассматриваемый период.

В мае президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов. По его словам, в дальнейшем объемы такой помощи планируется увеличивать.

Российская сторона неоднократно высказывала обеспокоенность поставками западного вооружения Киеву. В Москве считают, что подобные действия осложняют процесс урегулирования конфликта и не способствуют продвижению переговоров.

Динамика статистики показывает, что наиболее заметный рост словацкого экспорта вооружений пришелся на период с 2024 по 2025 год, когда объем поставок более чем удвоился по сравнению с предыдущим годом, что позволило стране выйти на рекордные показатели в сфере военно-промышленного экспорта.

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