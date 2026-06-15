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Американцам в 2025 году выдали почти на тысячу российских виз больше

Российские консульства в США и консульский отдел посольства оформили американским гражданам в 2025-м примерно на 1 тыс. виз больше, чем годом ранее, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Российские консульства в США и консульский отдел посольства оформили американским гражданам в 2025-м примерно на 1 тыс. виз больше, чем годом ранее, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Об этом Климов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в 2024 году консульские учреждения в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне выдали 7321 визу, а в 2025-м этот показатель вырос до 8229.

Дипломат уточнил, что большую часть составили обыкновенные туристические и частные визы. Туристических было выдано около 4,3 тыс., частных — почти 3 тыс.

«В 2025 году уже 8229 виз», — сказал он.

Ранее несколько членов делегации сборной Ирана смогли оспорить невыдачу виз в США для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

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