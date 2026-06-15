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Посол в РФ: Москва и Нью-Дели проведут консультации по безвизу для тургрупп

Винай Кумар заявил, что электронные визы для туристов в Индию сейчас бесплатны.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индия и Россия планируют провести новый раунд консультаций по запуску безвизового режима для организованных туристических групп. Об этом сообщил «Известиям» посол Индии в РФ Винай Кумар.

«Этот вопрос необходимо обсудить. Мы проведем консультации на официальном уровне по этому вопросу», — сказал дипломат.

Он уточнил, что электронные визы для туристов в Индию сейчас бесплатны, однако безвизовый режим пока не действует на практике.

Москва ранее подготовила проект соглашения, в котором предложила установить безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня. Как ранее сообщали в торговом представительстве РФ в Нью-Дели, туристический поток между Индией и Россией в 2025 году достиг 143 тыс. поездок, рост составил 15% по сравнению с предыдущим годом.