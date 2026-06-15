Посол в РФ: Москва и Нью-Дели проведут консультации по безвизу для тургрупп

Москва ранее подготовила проект соглашения, в котором предложила установить безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня. Как ранее сообщали в торговом представительстве РФ в Нью-Дели, туристический поток между Индией и Россией в 2025 году достиг 143 тыс. поездок, рост составил 15% по сравнению с предыдущим годом.