Посол в РФ: Москва и Нью-Дели проведут консультации по безвизу для тургрупп

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индия и Россия планируют провести новый раунд консультаций по запуску безвизового режима для организованных туристических групп. Об этом сообщил «Известиям» посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Этот вопрос необходимо обсудить. Мы проведем консультации на официальном уровне по этому вопросу», — сказал дипломат.
Он уточнил, что электронные визы для туристов в Индию сейчас бесплатны, однако безвизовый режим пока не действует на практике.
Москва ранее подготовила проект соглашения, в котором предложила установить безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня. Как ранее сообщали в торговом представительстве РФ в Нью-Дели, туристический поток между Индией и Россией в 2025 году достиг 143 тыс. поездок, рост составил 15% по сравнению с предыдущим годом.