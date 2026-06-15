Китай и Монголия договорились о невмешательстве во внутренние дела

В совместном коммюнике стран говорится, что КНР и Монголия не будут вступать в военные или политические союзы, направленные против другой стороны. Стороны также не будут заключать с третьими странами договоров, подрывающих суверенитет и безопасность другой стороны. Не допускается и использование своей территории третьими государствами для нанесения ущерба суверенитету и безопасности друг друга.