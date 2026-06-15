Израиль раскритиковал сделку США и Ирана из-за возврата средств Тегерану

Как отмечается в публикации The New York Times, израильский источник критикует соглашение в связи с тем, что оно предусматривает возвращение средств в Тегерану, а не создание условий для краха властей. Кроме того, вопрос о будущем запасов обогащенного урана остается неопределенным, поскольку Вашингтон, как полагают в Тель-Авиве, опирается на добрую волю Ирана.