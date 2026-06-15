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Израиль раскритиковал сделку США и Ирана из-за возврата средств Тегерану

Израиль выразил недовольство в связи с договоренностями между США и Ираном.

Источник: AP 2024

Как отмечается в публикации The New York Times, израильский источник критикует соглашение в связи с тем, что оно предусматривает возвращение средств в Тегерану, а не создание условий для краха властей. Кроме того, вопрос о будущем запасов обогащенного урана остается неопределенным, поскольку Вашингтон, как полагают в Тель-Авиве, опирается на добрую волю Ирана.

Согласно источнику, в соглашении также не урегулирован вопрос о прекращении поддержки Тегераном своих прокси-сил, в том числе ливанской «Хезболлы».

Ранее премьер-министр Израиля заявил президенту США, что не считает свою страну участником американо-иранской сделки по Ливану. Как уточнили израильские источники, Нетаньяху сообщил Трампу, что армия Израиля не покинет Ливан, останется на занимаемых в настоящее время позициях и продолжит действовать в соответствии с угрозам со стороны «Хезболлы».

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