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60-летняя хабаровчанка получила 19 лет за подготовку теракта

К 19 годам колонии общего режима приговорена 60-летняя жительница Хабаровска, готовившая теракт и обучившаяся изготовлению взрывчатки в домашних условиях.

К 19 годам колонии общего режима приговорена 60-летняя жительница Хабаровска, готовившая теракт и обучившаяся изготовлению взрывчатки в домашних условиях.

Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что женщина подыскала в городе цели для поджога или взрыва и привлекла к участию в теракте двух знакомых. Кроме того, она прошла обучение по изготовлению в бытовых условиях взрывчатки и зажигательных устройств, успев изготовить последнее.

Реализовать задуманное пенсионерка не смогла — её задержали силовики.

«За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием… в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 282.2 и 205.5 УК России (участие в деятельности экстремистской и террористической организаций соответственно), ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение лиц к совершению теракта), ст. 205.3 УК России (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), а также ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к совершению теракта).

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Ингушетии мужчину, которого следствие считает пособником лиц, причастных к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл».