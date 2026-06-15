60-летняя хабаровчанка получила 19 лет за подготовку теракта

К 19 годам колонии общего режима приговорена 60-летняя жительница Хабаровска, готовившая теракт и обучившаяся изготовлению взрывчатки в домашних условиях.
Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
Суд установил, что женщина подыскала в городе цели для поджога или взрыва и привлекла к участию в теракте двух знакомых. Кроме того, она прошла обучение по изготовлению в бытовых условиях взрывчатки и зажигательных устройств, успев изготовить последнее.
Реализовать задуманное пенсионерка не смогла — её задержали силовики.
«За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием… в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 282.2 и 205.5 УК России (участие в деятельности экстремистской и террористической организаций соответственно), ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение лиц к совершению теракта), ст. 205.3 УК России (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), а также ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к совершению теракта).
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