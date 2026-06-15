60-летняя хабаровчанка получила 19 лет за подготовку теракта

Суд установил, что женщина подыскала в городе цели для поджога или взрыва и привлекла к участию в теракте двух знакомых. Кроме того, она прошла обучение по изготовлению в бытовых условиях взрывчатки и зажигательных устройств, успев изготовить последнее.