ТАСС: военные «Скалы» оборудовали командный пункт в жилой застройке Сум

В силовых структурах уточняли, что полк известен тем, что его новобранцев отправляют на штурм без подготовки, сразу после прибытия, из-за чего они погибают или пропадают без вести. Кроме того, командиры полка до смерти избивают военнослужащих, не подчиняющихся приказам. А солдат с серьезными отклонениями по здоровью отправляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмовых действий.