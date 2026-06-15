МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Военные 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» оборудовали командный пункт в жилой застройке Сум. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В жилой застройке Сум оборудован командный пункт 4-го батальона 425-го ОШП. В настоящее время националисты из этого подразделения ВСУ уже понесли потери в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах», — сказал собеседник агентства.
425-й отдельный штурмовой полк ВСУ принимает участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях. Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что родственники пропавших без вести солдат полка обратились в Минобороны Украины и СБУ с просьбой наказать некомпетентное командование из-за высоких потерь.
В силовых структурах уточняли, что полк известен тем, что его новобранцев отправляют на штурм без подготовки, сразу после прибытия, из-за чего они погибают или пропадают без вести. Кроме того, командиры полка до смерти избивают военнослужащих, не подчиняющихся приказам. А солдат с серьезными отклонениями по здоровью отправляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмовых действий.