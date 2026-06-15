Омская область поднялась на 12 позиций в рейтинге регионов России

Омская область заметно улучшила положение в рейтинге социально-экономического развития российских регионов, который подготовило РИА Новости. По итогам 2025 года область заняла 33-е место, поднявшись за год сразу на 12 строчек.
В предыдущем исследовании регион находился на 45-й позиции. По числу отыгранных мест Омская область стала лидером рейтинга.
Интегральный балл региона увеличился на 3,99 пункта и достиг 51,76.
Как отмечают авторы исследования, за год в Омской области выросли объёмы производства товаров и услуг, оборот розничной торговли и доходы бюджета. Одновременно в регионе сократились долговая нагрузка и уровень безработицы.
Лидеры рейтинга остались прежними. Первое место заняла Москва, следом расположились Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область. На пятую строчку поднялась Свердловская область, улучшив свой результат на одну позицию.