ТАСС: солдаты ВСУ убили инструкторов во время мятежа на учебном полигоне

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области, в результате убиты несколько инструкторов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области на полигонах учебного центра “Десна” произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов. Мятеж подавлен, личный состав 534-го инженерно-саперного батальона “Тиса”, в составе которого были зачинщики, в полном составе переведен на полигоны ВСУ около города Звягель (Житомирская область)», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «в настоящее время в блиндажах находятся десятки мобилизованных солдат с внутренними кровотечениями, медицинская помощь им не оказывается».
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. О проблемах с мобилизацией на Украине говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах и заталкивают в свои машины, регулярно попадают в соцсети. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава ВСУ. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.