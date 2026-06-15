Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: солдаты ВСУ убили инструкторов во время мятежа на учебном полигоне

В российских силовых структурах сообщили, что в блиндажах находятся десятки мобилизованных солдат с внутренними кровотечениями, которым не оказывается медицинская помощь.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области, в результате убиты несколько инструкторов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области на полигонах учебного центра “Десна” произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов. Мятеж подавлен, личный состав 534-го инженерно-саперного батальона “Тиса”, в составе которого были зачинщики, в полном составе переведен на полигоны ВСУ около города Звягель (Житомирская область)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «в настоящее время в блиндажах находятся десятки мобилизованных солдат с внутренними кровотечениями, медицинская помощь им не оказывается».

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. О проблемах с мобилизацией на Украине говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах и заталкивают в свои машины, регулярно попадают в соцсети. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава ВСУ. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.