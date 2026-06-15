25 лет исполнилось Шанхайской организации сотрудничества

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. 15 июня 2001 года была основана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Одной из ключевых задач ШОС является развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка.
Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы. Совет собирается на очередные заседания один раз в год.
Председательствует на заседании Совета глав государств глава государства-организатора очередного заседания. Место проведения очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС.
За 25 лет Шанхайская организация сотрудничества выросла из пограничного союза в мощный центр мирового влияния. Страны не просто защищают рубежи, а вместе борются с терроризмом, развивают энергетику и строят новые транспортные пути.
В гуманитарной сфере открыли Университет ШОС и запустили молодежные программы, чтобы объединить миллиарды людей.
В 2026 году председатель организации — Кыргызстан. В 2027 году на посту его сменит Россия.