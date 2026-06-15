После массового налёта дронов повреждены мосты в Херсонской области

В результате ночной атаки беспилотников повреждён мост возле Чонгара и перекрыто движение через АПП «Джанкой», а также нанесены удары по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он уточнил, что движение по обоим мостам полностью перекрыто. Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений только после разрешения оперативных служб.
«Противник целенаправленно бьёт по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям», — подчеркнул губернатор.
Информация о движении будет доводиться дополнительно.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что три человека погибли, ещё трое, включая годовалого ребёнка, пострадали в результате ночной атаки беспилотников на жилые дома в нескольких посёлках под Тулой.