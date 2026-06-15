Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После массового налёта дронов повреждены мосты в Херсонской области

В результате ночной атаки беспилотников повреждён мост возле Чонгара и перекрыто движение через АПП «Джанкой», а также нанесены удары по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

В результате ночной атаки беспилотников повреждён мост возле Чонгара и перекрыто движение через АПП «Джанкой», а также нанесены удары по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Он уточнил, что движение по обоим мостам полностью перекрыто. Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений только после разрешения оперативных служб.

«Противник целенаправленно бьёт по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям», — подчеркнул губернатор.

Информация о движении будет доводиться дополнительно.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что три человека погибли, ещё трое, включая годовалого ребёнка, пострадали в результате ночной атаки беспилотников на жилые дома в нескольких посёлках под Тулой.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше