Бывшему президенту Армении Кочаряну запретили выезд из страны

Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 3,9% и не смогла преодолеть проходной барьер в 4%. 9 июня Генпрокуратура Армении возбудила против него уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В тот же день предприниматель вместе с супругой попытался покинуть страну, однако ему также было отказано в выезде.