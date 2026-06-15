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БПЛА уничтожены над Таганрогом, Миллеровским и Азовским районами

Силы ПВО минувшей ночью сбили украинские дроны в Таганроге, а также в Миллеровском и Азовском районах.

Силы ПВО минувшей ночью сбили украинские дроны в Таганроге, а также в Миллеровском и Азовском районах.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганроге, Миллеровском и Азовском районах», — написал глава региона.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что три человека погибли, ещё трое, включая годовалого ребёнка, пострадали в результате ночной атаки беспилотников на жилые дома в нескольких посёлках под Тулой.

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