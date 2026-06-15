МОСКВА, 15 июг — РИА Новости. Западная элита, противодействующая мирному урегулированию на Украине, постепенно утрачивает контроль над Европой, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.
«Запад придерживается той линии пиара и пропаганды, согласно которой злая Российская империя одержима экспансией. Именно на этом они строят свою кампанию. Но если они идут этим путем, никакого мирного урегулирования на Украине не будет. Они отказываются от дипломатии. Они выступают за перевооружение Европы. Если сложить все эти признаки, то нет никаких шансов, если только в Европе не произойдут внутренние политические потрясения», — отметил он.
По словам Хеннингсена, сейчас в нескольких странах ЕС назревают или уже начались серьезные сдвиги.
«Сейчас в Европе происходит много изменений. Даже Болгария теперь отошла в сторону — в Софии к власти пришло новое прогрессивное правительство, которое больше не поставляет оружие Украине и решительно выступает против эмбарго на российскую энергию. Так что Запад теряет контроль над Болгарией. Центральная Европа и Балканы становятся особенно интересными, потому что это передовая линия украинского кризиса. Именно это имеет наибольшее значение, несмотря на все крики из Лондона, Берлина, Парижа и Брюсселя. И, кстати, из Осло», — пояснил эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.