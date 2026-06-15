«Запад придерживается той линии пиара и пропаганды, согласно которой злая Российская империя одержима экспансией. Именно на этом они строят свою кампанию. Но если они идут этим путем, никакого мирного урегулирования на Украине не будет. Они отказываются от дипломатии. Они выступают за перевооружение Европы. Если сложить все эти признаки, то нет никаких шансов, если только в Европе не произойдут внутренние политические потрясения», — отметил он.