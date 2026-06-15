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ТАСС: мэр Харькова вынес картины из музея под предлогом угрозы пожара

По информации источника агентства, Игорь Терехов сделал это по просьбе экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Харькова Игорь Терехов вынес картины из местного художественного музея из-за угрозы пожара по просьбе экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, местные жители не оценили пиар мэра Харькова Игоря Терехова, который лично начал выносить картины из художественного музея из-за угрозы пожара. По имеющейся информации, харьковский градоначальник организовал эвакуацию полотен по личной просьбе Данилова, сказал собеседник ТАСС, указав, что это делалось для пиара с целью присваивания картин.

Он уточнил, что против Данилова «ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства, в том числе из музея Харькова, где значительная часть картин в 2022 году была заменена по его приказу на копии».