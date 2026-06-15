По словам Степанова, Литва, учитывая ее границу с Белоруссией и в целом с Союзным государством, является удобным плацдармом для проецирования военных угроз в регионе. Франция не просто выступает координатором, но и обеспечивает милитаризацию приграничного пространства поставками бронетехники, вооружений, а также включением своих комплексов ПВО SAMP/T в обеспечение безопасности воздушного пространства. Кроме того, продолжил эксперт, Париж использует свою космическую группировку в разведывательных целях, а также проецирует ядерное присутствие — истребители Rafale с термоядерным оружием на борту могут быть размещены на аэродромах в Польше и Литве не только на время учений, но и в рамках постоянного боевого патрулирования приграничья Союзного государства.