Эксперт Степанов: Франция возглавила эскалацию на восточном фланге НАТО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Франция взяла на себя роль флагмана эскалации на восточном фланге НАТО, обеспечивая поддержку Польше и странам Балтии, тогда как Великобритания курирует консолидацию военно-технического потенциала стран Северной Европы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Франция является одним из ключевых операторов эскалации украинского конфликта. Если Великобритания взяла на себя страны Северной Европы для консолидации их военно-технического потенциала, то Франция выступает флагманом эскалации на восточном фланге, обеспечивая поддержку как Польше, так и странам Прибалтики», — сказал эксперт, комментируя недавнее сообщение литовского военного ведомства о предстоящих международных учениях «Отважный кабан 2026» польской, литовской и французской армий в районе Сувалкского коридора.
По словам Степанова, Литва, учитывая ее границу с Белоруссией и в целом с Союзным государством, является удобным плацдармом для проецирования военных угроз в регионе. Франция не просто выступает координатором, но и обеспечивает милитаризацию приграничного пространства поставками бронетехники, вооружений, а также включением своих комплексов ПВО SAMP/T в обеспечение безопасности воздушного пространства. Кроме того, продолжил эксперт, Париж использует свою космическую группировку в разведывательных целях, а также проецирует ядерное присутствие — истребители Rafale с термоядерным оружием на борту могут быть размещены на аэродромах в Польше и Литве не только на время учений, но и в рамках постоянного боевого патрулирования приграничья Союзного государства.
Эксперт отметил, что проводимые маневры являются элементом боевого слаживания вооруженных сил, обеспечения устойчивых коммуникаций и формирования единого контура управления в рамках подготовки к блокированию Сувалкского коридора. «Это можно рассматривать как соответствующий вклад Франции в подготовку блокирования Калининградской области», — подчеркнул он.
На днях Минобороны Литвы анонсировало проведение с 16 по 26 июня совместных с Польшей и Францией военных учений «Отважный кабан 2026» в районе Сувалкского коридора. Целью учений заявлено проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. Кроме того, по словам военного ведомства балтийской республики, большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран.