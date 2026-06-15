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В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв прозвучал в Чернигове на фоне воздушной тревоги.

Взрыв прозвучал в Чернигове на фоне воздушной тревоги.

Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Чернигове был слышен взрыв», — говорится в публикации.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в частях Черниговской, Днепропетровской и Киевской областей Украины.

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

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