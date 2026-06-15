Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения, передает Акорда.
Китайскому лидеру исполнилось 73 года, он родился 15 июня 1953 года.
Президент Казахстана отметил значительный личный вклад председателя КНР в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между странами, основанного на незыблемых узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, говорится в сообщении.
«Глава государства выразил уверенность, что в период нынешнего “золотого тридцатилетия” казахстанско-китайских отношений двустороннее сотрудничество будет и далее укрепляться, сохраняя высокую динамику и охватывая новые направления взаимодействия», — отметила Акорда.
Последняя личная встреча президента Казахстана и председателя КНР состоялась 30 августа 2025 года в городе Тяньцзинь. Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры в рамках официального визита президента Казахстана в КНР для участия в саммите ШОС.