Политолог Самонкин: визит Уиткоффа в Москву приблизит встречу Путина и Трампа

Наверняка, во время встречи американцы поднимут вопрос гарантий для самой Украины, а также тему укрепления НАТО. Юрий Самонкин предположил, что эта встреча будет предшествующей переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина. Они могут встретиться поле окончания чемпионата мира по футболу.