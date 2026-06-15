Ган победил Перейру и стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе

Сирил Ган одержал победу над Алексом Перейрой в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе на турнире в Белом доме.
Со-главный бой турнира UFC Freedom 250 в Белом доме завершился в начале второго раунда.
Большая часть поединка прошла под диктовку Гана, который в начале второго отрезка отправил соперника в нокдаун, а после добил в стойке.
Таким образом, Сирил Ган завоевал временный пояс и теперь должен встретиться с действующем чемпионом тяжёлого веса Томом Аспиналлом.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что турнир UFC в Белом доме посмотрит миллиард человек.
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