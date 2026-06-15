Чукотка, Иркутская область и Алтайский край лидируют по ВИЧ-инфицированности

Наиболее высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией зафиксирована в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Как следует из данных ведомства, показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране в 34 регионах. Самые высокие показатели отмечены в Сибири, на Урале и в Приволжье.
По итогам 2025 года на Чукотке заболеваемость составила 114,81 случая на 100 тыс. населения (в 54 раза выше среднемноголетнего уровня). В Иркутской области — 67,01 случая (почти в 120 раз выше), в Алтайском крае — 63,73 случая (в 81,6 раза выше).
В прошлом году среди впервые выявленных носителей ВИЧ 34,8% пришлось на возрастную группу 40−49 лет. Мужчины составили 60,3% новых пациентов.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 50%, а охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза, достигнув 91,8%.