Чукотка, Иркутская область и Алтайский край лидируют по ВИЧ-инфицированности

По итогам 2025 года на Чукотке заболеваемость составила 114,81 случая на 100 тыс. населения (в 54 раза выше среднемноголетнего уровня). В Иркутской области — 67,01 случая (почти в 120 раз выше), в Алтайском крае — 63,73 случая (в 81,6 раза выше).