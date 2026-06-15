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Александр Скрябин встретился с жителями пострадавшего от атаки БПЛА дома

14 января в результате воздушного удара ВСУ пострадал целый подъезд жилого дома в Левенцовке. С первого дня была развернута работа по оказанию помощи жителям.

Источник: НИА Ростов

14 января в результате воздушного удара ВСУ пострадал целый подъезд жилого дома в Левенцовке. С первого дня была развернута работа по оказанию помощи жителям.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь держал на контроле данный вопрос.

Работу вели органы власти, депутатский корпус, неравнодушный бизнес. Администрация города и района всегда находились в диалоге с жителями. Ранее было принято решение о необходимости дополнительного обследования всех конструкций третьего подъезда. Но сначала необходимо было выполнить страховочные мероприятия, чтобы обеспечить безопасное проведение обследования. В середине мая подрядная организация приступила к работам. Принимаемые меры также позволят собственникам попасть в свои квартиры и забрать личные вещи.

На следующей неделе должен быть подписан договор уже на само инструментальное обследование строительных конструкций и устройство стационарных страховочных систем.

— На встрече с жителями мы пришли к решению. Компания-застройщик с правильной гражданской позицией поможет восстановить квартиры, а там, где по результатам обследования восстановление будет признано невозможным, восстановит жилищные права жителей. Мы будем продолжать работу до полного решения вопроса, — подчеркнул по итогам встречи глава города Александр Скрябин.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

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