Глава МИД Сергей Лавров назвал Татарстан образцом для евразийской безопасности

На этой неделе Казань принимала Совет министров иностранных дел стран ОДКБ. После завершения заседания глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с особой теплотой высказался о республике. Он назвал Татарстан образцом формирования архитектуры евразийской безопасности и сотрудничества. По словам Лаврова, Казань символизирует историю государства и всего евразийского континента. Министр также отдельно поблагодарил Рустама Минниханова и его команду за работу в этом направлении.