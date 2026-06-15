Глава МИД Сергей Лавров назвал Татарстан образцом для евразийской безопасности

На этой неделе Казань принимала Совет министров иностранных дел стран ОДКБ. После завершения заседания глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с особой теплотой высказался о республике. Он назвал Татарстан образцом формирования архитектуры евразийской безопасности и сотрудничества. По словам Лаврова, Казань символизирует историю государства и всего евразийского континента. Министр также отдельно поблагодарил Рустама Минниханова и его команду за работу в этом направлении.
На самом заседании участники обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. По итогам встречи подписали ряд документов, в том числе антитеррористическую стратегию организации до 2030 года.
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