Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

«Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом Вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить Ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире», — говорится в поздравлении.