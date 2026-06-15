Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, подчеркнув, что результатом его руководства стал Китай, задающий наивысшие стандарты глобального лидерства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом Вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить Ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире», — говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
«С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа. 15 июня председателю КНР исполнилось 73 года.