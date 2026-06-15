Швеция разгромила Тунис в матче чемпионата мира — 2026

Сборная Швеции победила команду Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.
Встреча на стадионе ББВА в Гуадалупе завершилась со счётом 5:1.
На седьмой минуте счёт открыл Ясин Аяри. А уже через 23 минуты Александер Исак удвоил преимущество шведов.
За две минуты до перерыва Омар Рекик отыграл один мяч.
Во втором тайме по голу на свой счёт записали Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг, а в компенсированное время Аяри оформил дубль.
Во втором туре Швеция сыграет с Нидерландами (20 июня), а Тунис — с Японией (21 июня).
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