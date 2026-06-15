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Швеция разгромила Тунис в матче чемпионата мира — 2026

Сборная Швеции победила команду Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Сборная Швеции победила команду Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча на стадионе ББВА в Гуадалупе завершилась со счётом 5:1.

На седьмой минуте счёт открыл Ясин Аяри. А уже через 23 минуты Александер Исак удвоил преимущество шведов.

За две минуты до перерыва Омар Рекик отыграл один мяч.

Во втором тайме по голу на свой счёт записали Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг, а в компенсированное время Аяри оформил дубль.

Во втором туре Швеция сыграет с Нидерландами (20 июня), а Тунис — с Японией (21 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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