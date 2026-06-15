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В многоэтажке в Самаре после взрыва газа произошёл пожар

Один человек погиб, ещё 12 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре, где произошёл взрыв газа с последующим возгоранием, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Один человек погиб, ещё 12 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре, где произошёл взрыв газа с последующим возгоранием, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

По данным администрации, после осмотра и оказания медицинской помощи десятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Двое были госпитализированы.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стала утечка бытового газа.

Ранее в ГУ МЧС России по Забайкалью заявили о пожаре в корпусе детского оздоровительного лагеря «Чемпион».

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