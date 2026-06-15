В многоэтажке в Самаре после взрыва газа произошёл пожар

Один человек погиб, ещё 12 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре, где произошёл взрыв газа с последующим возгоранием, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
По данным администрации, после осмотра и оказания медицинской помощи десятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Двое были госпитализированы.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стала утечка бытового газа.
Ранее в ГУ МЧС России по Забайкалью заявили о пожаре в корпусе детского оздоровительного лагеря «Чемпион».
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше