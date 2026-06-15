Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав про отношения Беларуси и Китая

Глава государства обратил внимание, что модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. По его словам, это во многом является результатом дальновидного руководства Си Цзиньпина, его последовательной политики укрепления государственности, а также устойчивого социально-экономического прогресса страны.