Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав про отношения Беларуси и Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения и сказал про отношения Беларуси и Китая. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства обратил внимание, что модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. По его словам, это во многом является результатом дальновидного руководства Си Цзиньпина, его последовательной политики укрепления государственности, а также устойчивого социально-экономического прогресса страны.
— Трудно также переоценить Ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире, — подчеркнул президент Беларуси.
Как отмечает Александр Лукашенко, отношения Беларуси и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, поступательно развиваются курсом всепогодного, а также всестороннего стратегического партнерства.
Глава Беларуси вспоминает содержательные беседы с лидером КНР, рассчитывает на продолжение доверительного диалога и ждет предстоящей встречи, которая придаст мощный импульс двустороннему взаимодействию двух стран.
Ранее Александр Лукашенко сказал о претензиях Китая к Беларуси.
Тем временем Китай назвал топ-5 товаров, которые покупает в Беларуси.