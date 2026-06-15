Сенатор Мёрфи назвал сделку с Ираном капитуляцией США

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Сенатор-демократ Крис Мёрфи (от штата Коннектикут) заявил, что заключение сделки с Тегераном фактически означает то, что США капитулировали перед Ираном на его условиях.
«Кто знает, будет ли заключено окончательное соглашение. Но если да, то одновременно будут верны две вещи: по сути, это капитуляция перед Ираном, мы должны радоваться этому, потому что с каждым днем, пока продолжается эта безумная, незаконная война, мы становимся слабее», — написал Мёрфи в X.
«Конец этой катастрофической войны — это хорошо, какими бы унизительными ни были условия», — добавил он. «Но не заблуждайтесь: это условия Ирана. Они пошли на одну единственную уступку: открыли [Ормузский] пролив. И это даже не уступка, потому что пролив был открыт еще до войны! А теперь, когда Иран доказал, что США не могут помешать ему закрыть его, его влияние растет», — пояснил сенатор.
Он также отметил, что разморозка активов Ирана фактически означает то, что Вашингтон заплатит Тегерану за открытие пролива. Кроме того, пояснил свою позицию Мёрфи, Иран не пошел на какие-либо новые уступки: обещание не создавать ядерное оружие не может считаться таковым, так как оно было закреплено еще в условиях Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Как утверждает сенатор, администрация президента США Дональда Трампа не достигла ни одной из заявленных целей этой войны. «Управление [в Иране] по-прежнему остается в руках сторонников жесткой линии. И, пережив самый сильный удар со стороны Америки и показав, что они могут закрыть пролив, они стали сильнее, чем до войны. У Ирана по-прежнему есть ракеты, беспилотники и ядерная программа», — написал он. Мёрфи также счел высокими шансы того, что финальная сделка так и не будет подписана и США придется вскоре возобновить боевые действия.
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана.