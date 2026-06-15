Сенатор Мёрфи назвал сделку с Ираном капитуляцией США

«Конец этой катастрофической войны — это хорошо, какими бы унизительными ни были условия», — добавил он. «Но не заблуждайтесь: это условия Ирана. Они пошли на одну единственную уступку: открыли [Ормузский] пролив. И это даже не уступка, потому что пролив был открыт еще до войны! А теперь, когда Иран доказал, что США не могут помешать ему закрыть его, его влияние растет», — пояснил сенатор.