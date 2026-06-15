Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

В своем послании глава республики отметил вклад Си Цзиньпина в укрепление позиций страны на мировой арене.
«Во многом это является результатом Вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны», — говорится в поздравлении.
Отношения между Минском и Пекином, по словам белорусского лидера, достигли «беспрецедентно высокого уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».
Лукашенко вспомнил содержательные переговоры, прошедшие в прошлом году, и выразил уверенность в том, что будущая личная встреча придаст новый «мощный импульс двустороннему взаимодействию».
Глава государства традиционно пожелал китайскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в созидательной работе на благо народа Китая.