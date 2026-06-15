Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю дня рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

В своем послании глава республики отметил вклад Си Цзиньпина в укрепление позиций страны на мировой арене.

«Во многом это является результатом Вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны», — говорится в поздравлении.

Отношения между Минском и Пекином, по словам белорусского лидера, достигли «беспрецедентно высокого уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».

Лукашенко вспомнил содержательные переговоры, прошедшие в прошлом году, и выразил уверенность в том, что будущая личная встреча придаст новый «мощный импульс двустороннему взаимодействию».

Глава государства традиционно пожелал китайскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в созидательной работе на благо народа Китая.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше