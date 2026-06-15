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Беспорядки антиглобалистов в Женеве перед саммитом G7 не привели к пострадавшим

Беспорядки, вспыхнувшие в Женеве на фоне акции движения антиглобалистов No G7, направленной против саммита «Группы семи», прекратились. Как заявил газете Tribune de Genève пресс-секретарь департамента институтов и цифровых технологий кантона Женева Лоран Паолиелло, сообщений о пострадавших не поступало, а ущерб от действий злоумышленников оценивается как минимальный.

Источник: Life.ru

По словам представителя властей, порядок в швейцарском городе был полностью восстановлен. В настоящее время столкновений между демонстрантами и силами правопорядка больше не наблюдается.

Особое внимание Паолиелло обратил на то, что, несмотря на агрессивные действия со стороны примерно 500−600 провокаторов, одетых в чёрное, жертв удалось избежать.

«Власти не получали сообщений о пострадавших ни среди демонстрантов, ни среди сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также добавил, что в районе парка Мон-Репо были задержаны многие участники беспорядков. В настоящий момент полиция устанавливает личности задержанных и решает вопрос об их возможном привлечении к ответственности.

Ранее Life.ru писал, что в Белфасте полиция Северной Ирландии применила водомёты против демонстрантов, которые забрасывали правоохранителей камнями. Беспорядки вспыхнули после нападения мигранта на прохожего. Несколько полицейских машин выдвинулись вперёд, после чего толпа отступила.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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