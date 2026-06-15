Беспорядки антиглобалистов в Женеве перед саммитом G7 не привели к пострадавшим

По словам представителя властей, порядок в швейцарском городе был полностью восстановлен. В настоящее время столкновений между демонстрантами и силами правопорядка больше не наблюдается.
Особое внимание Паолиелло обратил на то, что, несмотря на агрессивные действия со стороны примерно 500−600 провокаторов, одетых в чёрное, жертв удалось избежать.
«Власти не получали сообщений о пострадавших ни среди демонстрантов, ни среди сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также добавил, что в районе парка Мон-Репо были задержаны многие участники беспорядков. В настоящий момент полиция устанавливает личности задержанных и решает вопрос об их возможном привлечении к ответственности.
Ранее Life.ru писал, что в Белфасте полиция Северной Ирландии применила водомёты против демонстрантов, которые забрасывали правоохранителей камнями. Беспорядки вспыхнули после нападения мигранта на прохожего. Несколько полицейских машин выдвинулись вперёд, после чего толпа отступила.
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