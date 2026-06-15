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ПВО за ночь сбила 123 украинских БПЛА над регионами России

ПВО за ночь сбили 123 украинских беспилотника над 13 регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

При ударе ВСУ по Тульской области погибли три человека, еще трое получили ранения. Жилые дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили повреждения.

Украинские войска практически ежедневно наносят удары по российским регионам, используя беспилотные летательные аппараты, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Накануне сообщалось, что за сутки российские средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.

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