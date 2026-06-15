Полиция Женевы разогнала слезоточивым газом протестующих против саммита G7

По информации агентства, в марше участвовало около 20 тыс. человек. Демонстранты скандировали лозунги протеста против G7 как символа сосредоточения политической и экономической власти. Когда участники акции разбили окна в учреждении ООН и подожгли автомобиль Tesla, полиция применила слезоточивый газ.
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