Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Женевы разогнала слезоточивым газом протестующих против саммита G7

В Женеве полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против саммита G7. Демонстранты подбирали с мостовой булыжники и бросали в полицейских, сообщает Reuters.

В Женеве полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против саммита G7. Демонстранты подбирали с мостовой булыжники и бросали в полицейских, сообщает Reuters.

По информации агентства, в марше участвовало около 20 тыс. человек. Демонстранты скандировали лозунги протеста против G7 как символа сосредоточения политической и экономической власти. Когда участники акции разбили окна в учреждении ООН и подожгли автомобиль Tesla, полиция применила слезоточивый газ.

Саммит G7 намечен на 15—17 июня, он пройдет на берегу Женевского озера во французском Эвиан-ле-Бене. Лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить войны на Ближнем Востоке и Украине.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше