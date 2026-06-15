Филиппины запросили встречу президента Маркоса-младшего с Путиным

Филиппины выступили с инициативой провести на саммите Россия — АСЕАН в Казани двустороннюю встречу президента страны Фердинанда Маркоса-младшего с главой России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил посол республики в Москве Игорь Байлен.
— Мы запросили у российской стороны встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего и президента Владимира Путина. Думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН — Россия, они смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге, — уточнил он.
Несмотря на это, дипломат подчеркнул, что у государства пока нет каких-либо планов подписывать соглашения с Россией на саммите. Предполагается, что встреча будет короткой из-за занятости Путина.
— У президента России вероятно будут двусторонние встречи практически со всеми 11 (представителями — прим. «ВМ») стран АСЕАН, но обязательно после саммита 18 июня состоится совместная пресс-конференция с президентами Путиным и Маркосом, — цитирует Байлена «Известия».
14 июня Путин одним из первых поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием по телефону, после чего лидеры провели дружескую беседу. Политик в разговоре со своим коллегой из России в шутливой форме отметил, что число 80 ему не нравится.