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«Месть за прошлое»: Киселев объяснил атаки ВСУ на Крым

Киселев: ВСУ выбирают Крым особой целью для ударов из мести.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские войска выбирают Крым особой целью для ударов из мести. Его слова приводит ИС «Вести».

В ночь на 10 июня боевики ВСУ нанесли удар по музею «Оборона Севастополя». Атака длилась несколько часов. В результате вспыхнул пожар. Возгорание тушили 29 часов. Знаменитая панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» была практически уничтожена огнем. Ранее в музее сообщили, что восстановление панорамы займет около пяти лет.

Киселев напомнил, что после референдума 2014 года украинские власти отключили Крыму свет и воду, заблокировали поставки продовольствия.

«Что это, если не попытка геноцида?» — сказал он.

Россия, по его словам, с блеском решила все инфраструктурные проблемы, а украинские войска сейчас «в бессильной злобе все хотят изгадить».

Как писал KP.RU, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прежде заявил, что для восстановления знаменитой панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей от атаки ВСУ, будут предприняты все необходимые меры.

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