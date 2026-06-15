ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Украинские спецслужбы намерены уничтожить экс-разведчика США Скотта Риттера. Об этом он рассказал на презентации своей книги в Донецке.
«Украинские разведслужбы хотят выследить и уничтожить меня. И все это делается на деньги американских налогоплательщиков, деньги, которые выделяют Конгресс и сенат», — сказал Риттер.
Он подчеркнул, что Киев считает его информационным террористом, сравнивая при этом с боевиками террористической группировки ИГИЛ (сейчас — «Исламское государство», ИГ, запрещена в РФ).