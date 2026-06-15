Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер заявил, что его хотят уничтожить спецслужбы Киева

Бывший разведчик США подчеркнул, что Украина считает его информационным террористом.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Украинские спецслужбы намерены уничтожить экс-разведчика США Скотта Риттера. Об этом он рассказал на презентации своей книги в Донецке.

«Украинские разведслужбы хотят выследить и уничтожить меня. И все это делается на деньги американских налогоплательщиков, деньги, которые выделяют Конгресс и сенат», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Киев считает его информационным террористом, сравнивая при этом с боевиками террористической группировки ИГИЛ (сейчас — «Исламское государство», ИГ, запрещена в РФ).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше