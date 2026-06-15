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Мишустин проведет переговоры с премьером Лаоса Сипхандоном

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится со своим коллегой из Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Стороны обсудят крупные совместные проекты стран, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится со своим коллегой из Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Стороны обсудят крупные совместные проекты стран, сообщает пресс-служба российского кабмина.

В повестке встречи — вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других сферах.

Визит премьер-министра Лаоса продлится с 14 по 17 июня.

9 мая в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Лаоса и генсеком ЦК Народно-революционной партии страны Тхонглуном Сисулитом.